Wall Street: per il Dow Jones ieri la migliore performance dal 1933

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 25 mar - Wall Street ha terminato la seduta di martedi' in forte rialzo, rimbalzando dai minimi da tre anni toccati nella seduta precedente. Per il Djia si e' trattata della migliore seduta in termini percentuali dal 1933. Mentre per l'S&P 500 e' la migliore performance giornaliera dall'ottobre 2008. I mercati puntano sul fatto che il Congresso statunitense approvera' il piano di aiuti da destinare ad imprese e famiglie colpite duramente dalla pandemia da coronavirus. Dopo le conferme fornite in precedenza dal segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, e dal leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, oggi e' stato il turno della Speaker della Camera, Nancy Pelosi, che, durante un'intervista alla Cnbc, si e' detta ottimista che le parti riusciranno a trovare un accordo nelle 'prossime ore'. Il presidente Donald Trump ha incitato il Congresso ad agire 'oggi' e ha detto di auspicarsi di poter rimuovere le misure restrittive imposte per limitare la diffusione del coronovirus nel Paese 'entro Pasqua'. Questo nonostante l'aumento dei casi da Covid-19. Stando alla Johns Hopkins, nel mondo i casi sono oltre 407mila mentre i decessi sono almeno 18mila; negli Usa, si registrano 46.500 casi e almeno 590 morti. E infatti gli investitori continuano ad acquistare investimenti ritenuti piu' sicuri quali l'oro e i titoli di Stato Usa. Il metallo giallo a messo a segno la sua migliore performance giornaliera da marzo 2009, aggiungendo circa il 6% a 1.660,80 dollari l'oncia. Mentre il rendimento - che si muove inversamente al prezzo - del titolo di Stato Usa decennale e' salito sopra lo 0,80%. Il petrolio continua a rimbalzare grazie alle misure varate ieri dalla Fed che dovrebbe facilitare l'accesso al credito da parte di aziende duramente colpite dalla crisi, come appunto quelle del settore petrolifero. Il contratto Wti a maggio ha guadagnato il 2,8% a 24,01 dollari al barile. Il Djia ha guadagnato 2.112,98 punti, l'11,37%, a quota 20.704,91. L'S&P 500 ha aggiunto 209,93 punti, il 9,38%, a quota 2.447,33. Mentre il Nasdaq e' salito di 557,18 punti, l'8,12%, a quota 7.417,86.

