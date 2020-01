Wall Street: indici rimbalzano (Dj +0,3%), focus su Fed e trimestrali (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 gen - Gli indici di Wall Street hanno aperto in rialzo, rimbalzando dalle gravi perdite messe a segno nella seduta precedente in seguito ai timori legati alla diffusione del coronavirus dalla Cina, anche se continuano ad aumentare i casi di decesso nel Paese asiatico. Stando agli ultimi dati forniti dal governo cinese, l'epidemia ha provocato 106 morti mentre i casi di contagio sono oltre 4.500. I mercati sembrano aver scontato il possibile impatto negativo del virus sull'economia mondiale (le prime stime indicano un impatto sul Pil cinese tra 1 e 1,5 punti percentuali) e si concentrano sulla Federal Reserve e sulle trimestrali. Oggi inizia la riunione del braccio di politica monetaria della banca centrale americana che comunichera' domani le sue decisioni. I mercati scommettono su toni ancora piu' accomodanti proprio per far fronte ai possibili effetti del virus. Intanto, gli investitori mettono nel mirino le trimestrali Usa. Circa il 67% delle aziende quotate sull'S&P 500 che hanno gia' pubblicato i propri risultati ha superato le attese degli analisti. Ma questa settimana sono attesi i colossi del tech made in Usa, a partire da Apple che pubblichera' i conti relativi al quarto trimestre del 2019 oggi, dopo la chiusura. Sul fronte macroeconomico, gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti sono saliti oltre le attese a dicembre (+2,4% contro attese per un +0,3%) mentre, stando all'indice Standard & Poor's/Case-Shiller, i prezzi delle case statunitensi continuano a crescere a novembre (il dato relativo alle venti maggiori citta' Usa e' salito del 2,6% su base annuale). L'attenzione ora vira sul dato sulla fiducia dei consumatori alle 10 (le 16 in Italia). Il petrolio rimbalza dopo i cali messi a segno in seguito ai timori per i possibili effetti negativi del virus sull'economia mondiale. Il contratto Wti a marzo sale dollari al barile. Il Djia guadagna 104,90 punti, lo 0,37%, a quota 28.632,85. L'S&P 500 sale di 17,50 punti, lo 0,54%, a quota 3.261.13. Il Nasdaq avanza di 75,97 punti, lo 0,82%, a quota 9.213,92.

