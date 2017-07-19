Wall Street: apre piatta dopo 4 cali di fila, in attesa conti Nvidia (+1,4%)(RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 19 nov - Apertura piatta a Wall Street, dopo quattro sedute in calo. Oggi, e' il giorno della trimestrale di Nvidia, la societa' a maggior capitalizzazione al mondo e leader nel settore dell'intelligenza artificiale: i suoi risultati e il suo outlook, presumibilmente, influenzeranno l'andamento dei mercati nei prossimi giorni. In avvio, il titolo di Nvidia - in calo del 6,2% nelle ultime cinque sedute - guadagna l'1,4%. "Continuiamo a credere che i timori sullo scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale siano esagerati..

almeno per ora", ha scritto Chris Senyek di Wolfe Research, secondo quanto riportato dalla Cnbc. "Se l'economia statunitense dovesse trovarsi in una fase di debolezza dei dati economici, riteniamo che le aziende del settore tecnologico/dei servizi di comunicazione siano ben posizionate per superare una tempesta temporanea". A influenzare l'andamento dei prossimi giorni sara' anche il rapporto sull'occupazione di settembre, che sara' pubblicato domani e che dara' finalmente delle indicazioni sullo stato dell'economia statunitense alla Federal Reserve, in vista della riunione di dicembre. Ora, gli analisti credono molto meno a un altro taglio dei tassi d'interesse, dopo quelli di 25 punti base decisi nelle ultime due riunioni. In avvio, il Dow Jones perde 11,35 punti (-0,02%), lo S&P 500 sale di 2,71 punti (+0,04%), il Nasdaq e' in rialzo di 17,35 punti (+0,08%). Il petrolio Wti al Nymex perde il 2,77% a 59,06 dollari al barile.

