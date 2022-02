Wall Street: apre in rialzo, S&P +0,8% dopo chiusura in correzione per crisi ucraina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 feb - Apertura in rialzo a Wall Street dopo la chiusura in netto calo di ieri, che ha portato lo S&P 500 in correzione, ovvero in calo di oltre il 10% dal picco di gennaio. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones sale di 206,11 punti (+0,61%), lo S&P 500 guadagna 33,63 punti (+0,78%), il Nasdaq e' in rialzo di 140,95 punti (+1,05%). Il petrolio Wti al Nymex perde lo 0,58% a 91,81 dollari al barile. Le iniziali sanzioni contro la Russia, annunciate ieri dagli Stati Uniti e dai loro alleati, sono state meno dure di quanto si aspettassero gli analisti. In Europa, la piu' significativa riguarda lo stop alla certificazione del gasdotto Nord Stream 2 deciso dalla Germania, con il plauso di Washington. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato di essere ancora disponibile a soluzioni diplomatiche, finche' gli interessi russi saranno garantiti. L'Ucraina ha detto ai suoi cittadini di lasciare la Russia e ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale. Ieri, il presidente statunitense Joe Biden ha detto che "Mosca paghera' un prezzo carissimo", annunciando "una prima tranche" di sanzioni. Biden ha voluto rassicurare sul fatto che la sua amministrazione sta lavorando per limitare l'impatto delle sanzioni contro la Russia sull'economia statunitense, pur riconoscendo che ci saranno degli effetti negativi: "Difendere la liberta' avra' un costo anche per noi, dobbiamo essere onesti". La Casa Bianca, per la prima volta, ha definito ieri l'ingresso delle truppe russe nell'est dell'Ucraina una "invasione".

