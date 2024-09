Wall Street: apre in rialzo (S&P +0,7%) dopo conferma economia Usa solida

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 26 set - Apertura in rialzo a Wall Street, dopo i solidi dati economici pubblicati poco fa. Il Pil statunitense del secondo trimestre, in lettura finale, si e' confermato in rialzo del 3%, come previsto dagli esperti. Le nuove richieste dei sussidi di disoccupazione sono diminuite di 4.000 unita' a 218.000, ai minimi degli ultimi quattro mesi, con il consensus a 223.000.

Gli ordini di beni durevoli, ad agosto, sono rimasti invariati rispetto al mese precedente, contro attese per un calo del 3%.

In avvio, il Dow Jones guadagna 210,68 punti (+0,50%), lo S&P 500 cresce di 40,83 punti (+0,71%), il Nasdaq e' in rialzo di 230,58 punti (+1,28%). Il petrolio Wti al Nymex cede il 3,62% a 67,17 dollari al barile, vista la prospettiva di un aumento di produzione da parte dell'Arabia Saudita.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 26-09-24 15:33:56 (0512)NEWS 3 NNNN