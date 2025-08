Wall Street: apre in rialzo (Dj+0,6%) dopo sell-off venerdi', focus resta sui dazi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 4 ago - Apertura in rialzo a Wall Street, dopo il sell-off registrato venerdi' in risposta ai dazi minacciati dal presidente Trump e al debole rapporto sull'occupazione. Gli investitori tengono gli occhi puntati su giovedi' 7 agosto, quando le ultime tariffe doganali imposte dal presidente Donald Trump, dovrebbero entrare in vigore, con aliquote che vanno dal 10% al 41%. Il rapporto sull'occupazione di luglio, pubblicato venerdi', e' ancora al centro dell'attenzione, poiche' gli investitori temono l'impatto di un mercato del lavoro indebolito sull'economia. Il Bureau of Labor Statistics ha rivisto al ribasso i dati sull'occupazione totale per maggio e giugno, riducendo di 258.000 unita' i dati precedenti. Trump ha annunciato che nominera' presto il nuovo capo dell'ufficio delle statistiche sul lavoro, licenziato dopo il debolissimo report e accusato di faziosita' politica. Oggi sul fronte macroeconomico attesi i dati degli ordini alle fabbriche.

Dopo i primi minuti di scambi il Dow Jones guadagna 260,86 punti (+0,60%), lo S&P 500 aggiunge 44,66 punti (+0,72%), il Nasdaq e' in rialzo di 205,39 punti (+0,99%). Il petrolio Wti al Nymex perde il 2,35% a 65,75 dollari al barile dopo che, sabato, gli otto membri OPEC+, hanno concordato di aumentare.

la produzione per il quinto mese consecutivo.

