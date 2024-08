Wall Street: apre in rialzo (Dj +1,23%), balzo vendite al dettaglio allontana timori recessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 15 ago - Apre in rialzo Wall Street con gli investitori che hanno riacquistato fiducia nell'economia dopo la pubblicazione di dati macro incoraggianti che hanno contribuito ad alleviare le preoccupazioni sulla recessione. Le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1% a luglio, superando di gran lunga le stime degli analisti che prevedevano un aumento dello 0,3%. Inoltre le richieste di sussidi di disoccupazione settimanali sono diminuite per la settimana a 227.000 contro stime a 235.000.

I dati sono stati una manna per gli investitori e per i mercati che cercavano una rimonta, dopo la flessione delle scorse settimane legata alle preoccupazioni per un rallentamento dell'economia emerse dal deludente rapporto sull'occupazione di luglio del 2 agosto. Le azioni sono salite anche mercoledi' dopo che l'indice dei prezzi al consumo ha riflesso un rallentamento del tasso di inflazione annuale del 2,9%, il piu' basso dal 2021. Questi dati hanno rassicurato gli investitori su un atterraggio morbido confidando in cautela della Federal Reserve. In avvio, il Dow Jones cresce di 511,76 punti (+1,28%), l'S&P 500 guadagna 57,51 punti (+1,05%), mentre il Nasdaq sale di 208,29 punti (+1,21%). Il petrolio Wtj guadagna l'1,22% a 77,92 dollari al barile. sale anche il dollaro nel cambio con yen ed euro.

