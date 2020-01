Wall Street: apre in rialzo (Dj +0,4%) la prima seduta del 2020 (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 02 gen - Gli indici a Wall Street hanno aperto in rialzo la prima seduta del nuovo anno. I listini provano a prolungare il rally di fine 2019, innescato dall'annuncio di un'intesa commerciale preliminare tra gli Stati Uniti e la Cina. Ieri, il presidente Donald Trump ha annunciato che il 15 gennaio le due superpotenze firmeranno l'accordo per la 'fase uno' dell'intesa commerciale alla Casa Bianca. 'Successivamente mi rechero' a Pechino dove inizieranno le trattative sulla seconda parte', ha detto Trump. Aiuta anche la mossa della Banca centrale cinese che ha annunciato nuove misure per stimolare l'economia. La People's Bank of China ha deciso infatti ieri di ridurre il tasso di riserva obbligatoria per le istituzioni finanziarie di 50 punti basi, liberando cosi circa 114 miliardi di dollari. Il Djia ha chiuso il 2019 con un +22,3% mentre l'S&P 500 ha guadagnato il 28,9% e il Nasdaq e' cresciuto di oltre il 35%. Sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti e' diminuito piu' delle attese. L'attenzione adesso va al Pmi manifatturiero di dicembre alle 15,45. In Cina, l'attivita' manifatturiera e' diminuita ma rimane in espansione; mentre in Europa, l'attivita' a dicembre e' cresciuta oltre le attese ma rimane in contrazione. Il petrolio a febbraio a New York cede dollari al barile. Pesano le tensioni in Iraq, dove le milizie filo-Iraniane hanno assediato l'ambasciata Usa. Il greggio ha messo a segno un +34,5% nel 2019, la migliore performance dal 2016. Il Djia guadagna 115,29 punti, lo 0,40%, a quota 28.653,73. L'S&P 500 sale di 13,49 punti, lo 0,42%, a quota 3.244,27. Il Nasdaq avanza di 57,70 punti, lo 0,64%, a quota 9.030,30.

