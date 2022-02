Wall Street: apre in lieve rialzo (S&P +0,17%), focus resta su inflazione e Fed

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 feb - Apertura in lieve rialzo a Wall Street, dopo i decisi cali di ieri. L'attenzione resta sull'inflazione e sulle future mosse della Federal Reserve. A gennaio, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono infatti aumentati del 7,5% rispetto a un anno prima, ovvero il rialzo maggiore dal febbraio 1982. Il dato "core", ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, e' cresciuto in un anno del 6%, il maggior rialzo dall'agosto 1982. Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, componente con diritto di voto sulla politica monetaria della Banca centrale, ha dichiarato a Bloomberg News di essere favorevole a un rialzo dei tassi d'interesse di 50 punti base a marzo - che sarebbe il primo dal 2000 - e di un intero punto percentuale entro l'inizio di luglio, in risposta alla piu' alta inflazione in 40 anni. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che l'attuale livello dell'inflazione e' "elevato", ma che prevede che ci sara' una "riduzione sostanziale entro la fine dell'anno". La Casa Bianca ha poi commentato: "E' appropriato" che la Fed "ricalibri il sostegno" all'economia statunitense. I mercati, ora, scommettono su un aumento dei tassi d'interesse di 50 punti base a marzo e su un complessivo rialzo di un punto percentuale e mezzo entro la fine dell'anno. Dopo il dato sull'inflazione e le parole di Bullard, i rendimenti dei titoli del Tesoro sono notevolmente aumentati, con quello del decennale che ha raggiunto il 2,057%, superando il 2% per la prima volta dall'agosto 2019. Oggi, i rendimenti sono in lieve calo, ma quello del decennale resta sopra il 2%. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones sale di 28,94 punti (+0,08%), lo S&P 500 e' in rialzo di 7,79 punti (+0,17%), il Nasdaq Composite guadagna 43,54 punti (+0,31%). Il petrolio Wti al Nymex sale dell'1,19% a 90,95 dollari al barile, dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) ha detto che Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti potrebbero contribuire a placare la volatilita' sul mercato aumentando la produzione, al momento insufficiente.

