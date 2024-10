Wall Street: apre in calo (Dj -0,4%) tra economia Usa solida e tensioni M.O. (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 7 ott - Apertura in calo a Wall Street, con l'ottimismo sull'economia statunitense frenato dalle tensioni in Medio Oriente e dal rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro. I trader hanno rivisto l'outlook per la politica monetaria: il rapporto sull'occupazione, il migliore in sei mesi, ha fatto riemergere la possibilita' di uno scenario "senza atterraggio", una situazione in cui l'economia statunitense continua a crescere, l'inflazione riparte e la Federal Reserve ha poco margine di manovra per tagliare i tassi d'interesse. Gli indici sono reduci da una settimana nel complesso in lieve progresso, per il quarto rialzo settimanale consecutivo. In avvio, il Dow Jones cede 176,12 punti (-0,42%), lo S&P 500 perde 17,66 punti (-0,31%), il Nasdaq e' in calo di 56,33 punti (-0,31%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna l'1,57% a 75,55 dollari al barile, con gli analisti che prevedono un imminente attacco israeliano contro siti petroliferi iraniani.

