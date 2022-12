Wall Street: apre ancora in calo (Dj -0,6%), pesano timori di recessione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 16 dic - Apertura in calo a Wall Street, in scia ai ribassi degli ultimi due giorni. I mercati azionari di tutto il mondo sono spaventati dal peggioramento dell'outlook economico globale e dalla volonta' delle banche centrali di proseguire con i rialzi dei tassi d'interesse per frenare l'inflazione. Le vendite al dettaglio, negli Stati Uniti, sono diminuite dello 0,6%, facendo registrare il peggior dato in quasi un anno; in calo anche la produzione industriale, scesa dello 0,2%.

L'outlook non e' migliore altrove: la politica 'zero Covid' in Cina ha ostacolato la sua crescita economica, ma l'hedge fund Bridgewater Associates, scrive il sito Semafor, e' preoccupato anche dell'opposto: una riapertura di successo, che potrebbe far crescere l'inflazione negli Stati Uniti e in Europa. Ieri, la Bce ha deciso di aumentare i tassi d'interesse di 50 punti base, in scia agli analoghi rialzi dei tassi decisi dalla Banca d'Inghilterra, dalla Banca nazionale svizzera e dalla Federal Reserve negli Stati Uniti.

L'obiettivo e' raffreddare l'inflazione, che continua a essere troppo elevata. Per questo, e' stato detto, ci saranno altri rialzi di 50 punti base per riportare l'inflazione in linea con il target del 2%. Negli Stati Uniti, i banchieri ora prevedono un picco dei tassi al 5,1% (valore mediano) nel 2023, in rialzo dal 4,6% delle previsioni di tre mesi fa.

Mercoledi', sono stati portati al 4,25%-4,50%, il livello massimo dal 2007. La Fed, come azione di contrasto all'inflazione, non prevede poi di abbassare i tassi prima del 2024. Oggi e' attesa un'altra giornata volatile, dato che e' il giorno delle 'quattro streghe': scadono contemporaneamente i future sugli indici, i future sulle azioni, le opzioni sugli indici e le opzioni sulle azioni.

Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones perde 199,81 punti (-0,60%), lo S&P 500 cede 22,03 punti (-0,57%), il Nasdaq e' in calo di 22,72 punti (-0,21%). Il petrolio Wti al Nymex perde il 3,42% a 73,51 dollari al barile.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 16-12-22 15:35:03 (0440)NEWS 3 NNNN