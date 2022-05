Wall Street: apre ancora in calo (Dj -0,53%) dopo il sell-off di ieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 mag - Apertura in calo a Wall Street, dopo l'intenso sell-off di ieri, con gli indici che hanno registrato il peggior calo percentuale dal 2020. Grazie ai forti rialzi di mercoledi', dopo gli annunci della Federal Reserve, gli indici restano ancora in positivo per la settimana. La Banca centrale statunitense ha annunciato un aumento dei tassi d'interesse di 50 punti base allo 0,75%-1%, il primo rialzo di mezzo punto percentuale dal maggio 2000. La Fed ha inoltre annunciato l'inizio del programma di riduzione del suo bilancio. Powell ha rassicurato gli investitori, escludendo che la Fed possa procedere con aumenti di 75 punti base, ma la Banca centrale resta aperta alla possibilita' di portare i tassi d'interesse sopra il loro livello di neutralita'. In altre parole, la Banca centrale sarebbe anche disposta, pur di frenare l'inflazione, a passare a una politica monetaria restrittiva. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones cede 174,75 punti (-0,53%), lo S&P 500 perde 21,23 punti (-0,51%), il Nasdaq e' in calo di 69,30 punti (-0,56%). Il petrolio Wti al Nymex guadagna lo 0,95% a 109,29 dollari al barile.

