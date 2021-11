Wall Street: amplia le perdite (Dj -1,17%) dopo parole Powell su tapering (RCO)

Wti -4,3% a 66,97 $/barile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 nov - Indici in forte calo a Wall Street, dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha ipotizzato di accelerare il tapering, nonostante i rischi portati ora dalla variante Omicron del coronavirus. 'In questo momento, l'economia e' molto forte e le pressioni inflative sono piu' alte. Per questo e' appropriato, secondo me, considerare la possibilita' di terminare il tapering alcuni mesi prima del previsto. Mi aspetto che ne discuteremo alla prossima riunione". Con la crisi provocata dalla pandemia, la Fed ha iniziato ad acquistare 120 miliardi di dollari in bond per sostenere l'economia, ma durante l'ultima riunione ha deciso di ridurre gli acquisti di 15 miliardi al mese, con l'obiettivo di terminare il tapering a giugno. In questo momento, il Dow Jones perde 412,66 punti (-1,17%), lo S&P 500 cede 51,97 punti (-1,12%), il Nasdaq Composite e' in ribasso di 180,71 punti (-1,14%). Il petrolio Wti al Nymex perde il 4,26% a 66,97 dollari al barile.

