Wall Street: amplia i cali (Dj -1%), tutti in negativo gli undici settori

Petrolio -3,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 ott - Prosegue in rosso la seduta a Wall Street. In questo momento, il Dow Jones perde 291,66 punti (-0,97%), lo S&P 500 cede 67,73 punti (-1,85%), il Nasdaq e' in calo di 256,77 punti (-2,41%). Il petrolio Wti al Nymex cede il 3,42% a 86,06 dollari al barile. L'attenzione resta su inflazione e rialzo dei tassi d'interesse e ora e' rivolta anche alla stagione delle trimestrali. Risultati contrastanti dai conti delle grandi banche: JPMorgan Chase e Wells Fargo hanno registrato risultati superiori alle previsioni e guidano i rialzi sullo S&P 500, con guadagni rispettivamente del 2,5% e 3,7%, mentre Morgan Stanley (-4%) e Citigroup (+1,3%) hanno deluso le attese. L'outlook per questa stagione delle trimestrali non e' buono: secondo le stime degli analisti raccolte da FactSet, i profitti delle societa' sullo S&P 500 sono aumentati solo del 2,4%; si tratterebbe del peggior risultato dal terzo trimestre del 2020, nel pieno della pandemia. Gli undici settori sullo S&P 500 sono tutti in negativo, a partire da quello dei materiali (-2,9%) per finire al sanitario (-0,8%). Tornando all'inflazione, e' risultata piu' alta del previsto: a settembre, infatti, i prezzi al consumo (Cpi) negli Stati Uniti sono aumentati dell'8,2% in un anno, piu' dell'8,1% delle attese, con il dato 'core' al 6,6%, il dato piu' alto dal 1982; ad agosto era stato registrato, per il dato generale, un rialzo dell'8,3%. Ora, il mercato scommette su un quarto rialzo consecutivo dei tassi d'interesse di 75 punti base: i future sui Fed Funds (che indicano le possibilita' che il mercato attribuisce a una mossa di politica monetaria) attribuiscono il 97,8% di possibilita' a questa ipotesi. Con il continuo rialzo dei tassi d'interesse aumentano i rischi di una recessione: l'amministratore delegato di JpMorgan, Jamie Dimon, ha dichiarato che un "atterraggio morbido" per l'economia statunitense e' "improbabile". Il rischio di una recessione globale potrebbe poi aumentare a causa della decisione dei Paesi dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea).

