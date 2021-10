Volvo Cars: conferma volonta' Ipo a Stoccolma, target raccolta 2,5 mld euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ott - Dopo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, e' arrivata la conferma: Volvo Cars, il gruppo automobilistico svedese controllato dalla cinese Zhejiang Geely Holding, intende quotarsi alla Borsa di Stoccolma, sul listino Nasdaq Stockholm. Come si legge in una nota, la societa' punta a raccogliere 25 miliardi di corone svedesi, circa 2,5 miliardi di euro. Nell'ambito dell'operazione e' possibile che Geely venda una parte delle proprie azioni, ma Geely Sweden intende restare il maggiore azionista del gruppo. Inoltre, al completamento dell'Ipo, Amf e Folksam, attuali azionisti istituzionali svedesi, dovrebbero restare azionisti di Volvo Cars. La societa', che era stata venduta da Ford Motor a Geely nel 2010 per 1,8 miliardi di dollari, ha spiegato che l'Ipo arrivera' dopo "la crescita record delle vendite e dei ricavi nella prima meta' del 2021" ed e' volta a "dare agli azionisti l'opportunita' di investire in una delle aziende automobilistiche premium con piu' rapida crescita al mondo".

La quotazione punta a sostenere la crescita futura e la creazione di valore, rafforzando il marchio e accelerando la strategia di trasformazione.

