Visco: almeno 2 anni per tornare a livelli pre Covid -2

'Forse effetti aumento contagi peggiori del previsto' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 ott - Da un punto di vista congiunturale - aggiunge Visco nell'intervista a Bloomberg Tv - abbiano osservato dati migliori del previsto nel terzo trimestre per l'economia italiana ma, come detto, ci aspettiamo degli stop and go. L'incremento nei contagi era considerato nelle stime ma forse i suoi effetti potrebbero essere in media peggiori del previsto in quindi dobbiamo essere preparati" aggiunge il Governatore. Per questo le "politiche fiscali devono rimanere estremamente accomodanti, cosi' come dal lato della politica monetaria noi siamo preparati a farlo per l'Europa. L'Italia - ha detto - ha i suoi problemi strutturali noti e questa e' l'occasione per migliorare in modo sostanziale anche con un buon uso delle risorse del Recovery Fund temi quali i servizi della Pubblica amministraizone, con piu' innovazione e migliore formazione, l'innovazione con la banda ultralarga e l'educazione in generale". Secondo Visco per il Paese non e' secondario il tema ambientale, anzi, e' cruciale "perche' gli effetti del cambiamento ambientale sono presenti e li conosciamo ma anche per il nostro patrimonio naturale da preservare".

