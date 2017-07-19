Vertice Ue: Kallas, lavoriamo con Onu per soluzione passaggio navi stretto Hormuz

Il segretario Guterres a riunione dei Ventisette (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 mar - 'Stiamo lavorando a stretto contatto con l'Onu per trovare una soluzione che garantisca il passaggio sicuro per le navi attraverso lo Stretto di Hormuz'. Lo ha detto la 'ministra' degli esteri e per la politica di sicurezza Ue Kaja Kallas alla stampa. Stamattina alla riunione dei Ventisette partecipa anche il segretario Onu Antonio Guterres. I contatti Ue sono estesi ai partner del Golfo, con Egitto e Giordania, 'per trovare una soluzione affinche' le parti possano porre fine a questa guerra'.

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