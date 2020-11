Utility: Alperia lancia il nuovo piano green, investimenti da 1,7 mld e M&A

Il gruppo altoatesino approva la strategia al 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 nov - Il raddoppio degli investimenti a 1,7 miliardi, di cui quasi la meta' su transizione ed efficienza energetica, attenzione a possibili opportunita' di espansione territoriale nel Nord-Est e trend di crescita dei dividendi unito alla disciplina finanziaria. Sono queste, secondo quanto risulta a Radiocor, le linee guida del piano industriale 2020-2024 approvato dai consigli di gestione e di sorveglianza di Alperia, multiutility altoatesina che vede tra i principali soci la Provincia di Bolzano e, a seguire, i Comuni di Bolzano e Merano. Un business plan che, tradotto in numeri, stima un aumento dell'Ebitda fino a 300 milioni (l'anno scorso era arrivato a 237 milioni). Un target che si vuole raggiungere seguendo un percorso all'insegna della sostenibilita': l'80% degli investimenti e' indirizzato ad almeno 10 obiettivi Esg delle Nazioni Unite e al 2024 si prevede di raggiungere la neutralita' carbonica.

La struttura portante del gruppo guidato da Johann Wohlfarter e' gia' di per se' 'verde' considerato che e' il terzo produttore idroelettrico nazionale dopo Enel e A2A con 1,4 GW di capacita' installata, distribuita su 40 centrali in tutto l'Alto Adige. Ma se il piano strategico elaborato nel 2017, subito dopo la nascita di Alperia dalla fusione tra la Aew e Sel, era finalizzato a saldare un'unita di gruppo, non certo scontata nelle grandi aggregazioni tra multiutility, quello appena approvato - nella cui stesura ha giocato un ruolo rilevante il chief strategy officer Paolo Vanoni - punta alla crescita, mettendo a fattor comune le acquisizioni realizzate di recente in Veneto in efficienza energetica e rinnovabili (Bartucci, Sum e Gruppo Green Power). L'obiettivo? Posizionare Alperia come uno dei principali operatori nella transizione energetica del Paese.

