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            Usa: superindice economia +0,1% a maggio, come stime (RCO)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 18 giu - Il superindice dell'economia (Lei) del Conference Board, per gli Stati Uniti, e' aumentato dello 0,1% a maggio, attestandosi a 99,3, in linea con le attese. Il mese precedente, registrato un rialzo dello 0,2%. Complessivamente, l'indice e' calato dello 0,3% negli ultimi sei mesi, dopo il -1,3% del semestre precedente.

            AAA-Pca.

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            (RADIOCOR) 18-06-26 16:02:30 (0502) 3 NNNN

              


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