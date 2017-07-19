Usa: superindice economia +0,1% a maggio, come stime (RCO)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 18 giu - Il superindice dell'economia (Lei) del Conference Board, per gli Stati Uniti, e' aumentato dello 0,1% a maggio, attestandosi a 99,3, in linea con le attese. Il mese precedente, registrato un rialzo dello 0,2%. Complessivamente, l'indice e' calato dello 0,3% negli ultimi sei mesi, dopo il -1,3% del semestre precedente.
AAA-Pca.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 18-06-26 16:02:30 (0502) 3 NNNN