Usa: lo shutdown blocca pubblicazione rapporto occupazione di settembre

Analisti prevedevano +51.000 posti, disoccupazione al 3,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 3 ott - Negli Stati Uniti, lo shutdown ha bloccato la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di settembre, atteso pochi minuti fa. Gli analisti prevedevano la creazione di 51.000 posti di lavoro, dopo i 22.000 di agosto, e una disoccupazione stabile al 4,3%. Il rapporto era atteso dalla Federal Reserve per avere ulteriori elementi sullo stato dell'economia statunitense prima della prossima riunione e dell'eventuale decisione di tagliare di nuovo i tassi d'interesse di 25 punti base. In settimana, il rapporto Adp ha mostrato un calo dei posti di lavoro nel settore privato.

