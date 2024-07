Usa: Joe Biden, 'mi ritiro dalla corsa' (RCO) -2

Il presidente ringrazia Kamala Harris (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - 'Oggi l'America ha la piu' grande economia del mondo. Abbiamo fatto investimenti storici nella ricostruzione della nostra nazione', esordisce Biden nella lettera postata su X, in cui non da' il suo appoggio a nessun altro candidato, nemmeno alla sua vicepresidente Kamala Harris, che pero' ha ringraziato per essere stata 'un partner straordinario in tutto il lavoro'. Il presidente Biden scrive anche che 'al piu' tardi questa settimana' parlera' alla nazione in modo piu' dettagliato della mia decisione.

dim

(RADIOCOR) 21-07-24 20:23:36 (0488)NEWS 3 NNNN