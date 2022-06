Usa: il pil cala dell'1,6% nel I trimestre, peggio delle attese

E' quanto emerge dalla lettura finale del dato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 giu - Il Prodotto interno lordo statunitense e' diminuito al tasso annualizzato dell'1,6% nel primo trimestre del 2022 rispetto ai tre mesi precedenti. E' quanto emerge dalla lettura finale appena pubblicata dal dipartimento del Commercio, mentre le attese erano per una conferma del -1,5% della seconda lettura; in prima lettura, registrato un -1,4%. Nel quarto trimestre del 2021, il Pil era aumentato del 6,9%. Le spese dei consumatori, che rappresentano il 69% dell'economia statunitense, sono aumentate dell'1,8%, in calo dal 3,1% della seconda e dopo il 2,7% della prima lettura; nell'ultimo trimestre del 2021, erano aumentate del 2,5%.

