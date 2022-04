Usa: Biden dopo calo Pil, "economia resiliente" in fase storica senza precedenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 apr - "L'economia americana continua a essere resiliente", in una fase storica senza precedenti, tra "il Covid-19, l'invasione russa dell'Ucraina e l'aumento dell'inflazione in tutto il mondo". E' il commento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al calo del Pil statunitense nel primo trimestre dell'anno (-1,4% in prima lettura). Biden ha sottolineato i buoni risultati emersi da "spese per i consumi, investimenti aziendali e investimenti residenziali", ricordando poi che il numero delle persone che ricorrono ai sussidi di disoccupazione e' "al livello piu' basso dal 1970". Biden ha poi chiesto al Congresso di approvare una legge sull'innovazione per produrre maggiormente negli Stati Uniti e migliorare le catene di approvvigionamento.

