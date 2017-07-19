Usa: +2,1% Pil I trim. (lettura finale), stime +1,7% (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 25 giu - L'economia statunitense si e' espansa a un ritmo piu' sostenuto, nei primi tre mesi dell'anno, rispetto alle attese. Il prodotto interno lordo (Pil) e' cresciuto a un tasso annualizzato del 2,1% nel primo trimestre del 2026, secondo la terza e ultima lettura pubblicata dal Bureau of Economic Analysis. Il consenso degli economisti intervistati da FactSet prevedeva una crescita dell'1,6%, pari alla seconda lettura.

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