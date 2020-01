Usa: +0,2% i redditi personali a dicembre, sotto le stime (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 31 gen - I redditi personali negli Stati Uniti a dicembre sono aumentati meno delle attese degli analisti. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, i redditi personali sono aumentati dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre le attese erano per un rialzo dello 0,3%. Le spese per i consumi sono invece aumentate dello 0,3%, dopo il +0,4% del mese precedente. L'inflazione e' rimasta al di sotto dei livelli considerati ottimali per un'economia in salute. La misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato Pce (personal consumption expenditures price index), e' salito dello 0,3% rispetto al mese precedente, mentre su base annuale e' salita dell'1,6%. La componente "core" del dato, depurata dagli elementi volatili, e' invece salita di appena lo 0,2% su base mensile ed e' aumentata dell'1,4% su base annuale.

