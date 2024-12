UniCredit-Banco Bpm: mercato apre dossier sportelli, focus su limiti Antitrust

Occhi puntati su una decina di province (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 dic - La strada e' lunga e l'esito incerto, ma il settore bancario comincia a prepararsi a una delle possibile conseguenze della potenziale aggregazione tra UniCredit e Banco Bpm: l'arrivo sul mercato, in caso di successo dell'Ops lanciata da Piazza Gae Aulenti, degli sportelli che dovranno essere ceduti per ragioni antitrust. Molti istituti di piccola e media dimensione hanno il dossier sul tavolo, tanto che alcuni, secondo quanto risulta a Radiocor, hanno gia' assegnato un mandato esplorativo agli advisor per studiare dove verranno superati i limiti alla concentrazione del mercato e quindi in che zone del Paese sara' possibile andare a caccia di filiali per rafforzare la propria rete. La valutazione dell'Antitrust analizza la concentrazione su base provinciale e secondo quanto riferiscono fonti di mercato, le province in cui e' possibile ipotizzare il superamento delle soglie sono circa una decina. A partire da alcune aree del Veneto, soprattutto Verona, dove i due gruppi sono gli eredi delle storiche banche cittadine: la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, tra i "soci fondatori" di UniCredito, e la Banca Popolare di Verona, poi diventata "di Verona e Novara" e poi Banco Popolare dopo la fusione con la Lodi. Sotto osservazione anche la Lombardia, in particolare Milano e Mantova, l'Emilia Romagna, alcune zone del Piemonte e della Sicilia.

