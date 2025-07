UniCredit: Consob, dopo Tar e Ue 'c'e' incertezza, azionisti non possono valutare ops Bpm'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - 'La situazione di incertezza creatasi per effetto' delle decisioni del Tar del Lazio e della valutazione preliminare della Commissione europea 'non consente, allo stato' ai risparmiatori 'di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta' di UniCredit relativa a Banco Bpm. Ed e' per questo che, scrive ancora la Consob, che 'si rende necessario disporne la sospensione per il tempo massimo consentito' dal Tuf, 'ossia 30 giorni di calendario decorrenti dalla data della presente delibera'. E' quanto si legge nella delibera con la quale la Commissione ha appena deciso di mettere in 'stand by' l'ops di Gae Aulenti su Piazza Meda per un altro mese.

