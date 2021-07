Unicredit: con Mps piu' forte in CentroNord, incremento profittabilita' prospettica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - L'operazione Mps - si legge nella nota - permetterebbe al Gruppo Unicredit "di rafforzare il posizionamento competitivo in Italia e in particolare nel Centro-Nord, dove si trova il 77% degli sportelli di Mps, contribuendo fra l'altro a una crescita della quota di mercato in Toscana di 17 punti percentuali, in Lombardia e in Emilia Romagna di 4 punti percentuali e in Veneto di 8 punti percentuali". E' quanto indicato da Unicredit che trattera' in esclusiva con il Mef il possibile acquisto di asset del Monte dei Paschi.

L'operazione - si sottolinea - "porterebbe inoltre un incremento rilevante della profittabilita' prospettica, preservando al contempo la posizione di capitale e migliorando la qualita' dell'attivo e il profilo di rischio del gruppo su base pro forma. Qualsiasi potenziale operazione avverrebbe nell'ambito dell'esistente focalizzazione da parte del gruppo su liberazione del valore interno che rimane e rimarra' una priorita'".

