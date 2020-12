Unicredit: Bonomi, mercato dimostra che interferenze politiche non piacciono

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - "Io credo che la risposta l'ha data negli ultimi due giorni il mercato: purtroppo il titolo ha perso 2,5 miliardi di patrimonializzazione in due giorni. E' una operazione che non piace al mercato perche' il mercato la vede come una politica di arretramento della politica di espansione sui mercati europei ma soprattutto non piace vedere operazioni non di mercato ma che hanno una direzione politica". Cosi' il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi a Zapping, interpellato sulla prossima uscita del ceo di Unicredit Jean Pierre Mustier e su possibili legami alla richiesta della politica di intervenire su Mps. "Il mercato ha dato un indirizzo ben chiaro e ha fatto capire che quando ci sono presunte interferenze di natura politica, queste non piacciono". Sul fatto che la decisione di farsi carico di Mps sia legata alla nomina di Padoan, ha risposto: "Io credo che al mercato non piace non sapere e non avere chiarezza e trasparenza, qualora ci fosse un'operazione Unicredti-Mps il mercato vorrebbe capire qual e' il business plan, cosa succede dei debiti in carico a Mps, visto che c'e' stato un ulteriore intervento statale. Quando le cose non sono chiare e trasparenti il mercato non gradisce".

