Uk: economia era tornata a livelli pre-Covid gia' a fine 2021

Ufficio statistica ha rivisto al rialzo i dati sul Pil (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 set - L'economia britannica era gia' tornata ai livelli pre-Covid alla fine del 2021, contrariamente alle stime precedenti secondo cui il prodotto interno lordo faticava a tornare stabilmente al di sopra di quel livello. E' quanto risulta dai dati aggiornati dell'Ufficio nazionale di statistica. La crescita del Pil britannico del 2021 'e' stata rivista al rialzo di 1,1 punti percentuali ed e' arrivata all'8,7%'. Nel 2020, inoltre, e' scesa meno di quanto previsto, del 10,4%, contro l'11% della precedente stima. Come conseguenza di questa revisione, l'ufficio di statistica indica che il Pil era 'dello 0,6% in piu' rispetto ai livelli pre-pandemia nel quarto trimestre del 2021', mentre fino a ora, i dati indicavano che a fine 2021 fosse dell'1,2% sotto i livelli pre-Covid. L'ufficio di statistica aveva precedentemente stimato che solo pochi mesi fa l'economia del Regno Unito era tornata al livello pre-Covid nei dati mensili, e non ancora per il Pil trimestrale, il che sembrava indicare che la ripresa del Regno Unito era in ritardo rispetto agli altri paesi, in particolare quelli del G7. L'economia britannica 'ha invece avuto una crescita piu' elevata in rapporto ai livelli pre-pandemia rispetto a Germania, Francia e Giappone' ha scritto il ministro delle Finanze, Jeremy Hunt, su X (gia' Twitter), aggiungendo che 'i discorsi sul declino della Gran Bretagna e sulle sue prospettive a lungo termine sono semplicemente falsi', anche se restano 'ancora tante battaglie da vincere, prima di tutto contro l'inflazione per attenuare la pressione del costo della vita sulle famiglie', ha aggiunto Hunt in una nota. L'Ufficio di statistica ha spiegato di aver provveduto alla revisione in quanto ora e' in possesso di dati piu' dettagliati.

