Uk: Bailey, BoE restrittiva fino a target inflazione, ad agosto valutiamo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 giu - A giugno "non c'erano ragioni sufficientemente forti per tagliare il tasso di interesse", nella riunione di agosto "valuteremo nuovamente la situazione": "la politica monetaria deve continuare a rimanere restrittiva sufficientemente a lungo fino a che non si siano dissipati ulteriormente i rischi per il ritorno dell'inflazione in modo sostenibile all'obiettivo del 2%". E' quanto affermato dal governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey al conferenza annuale della British Chamber of Commerce."In un mondo imprevedibile", ha proseguito, un'inflazione "bassa e stabile e' piu' importante che mai" e rappresenta "il miglior contributo che la politica monetaria puo' dare alla crescita e alla prosperita' del Regno Unito".

