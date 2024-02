Ue: von der Leyen, Europa deve svegliarsi con urgenza, guerre e tensioni non si placano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 28 feb - Man mano che si aggrovigliano guerre (Ucraina e Gaza) e le destabilizzanti tensioni geopolitiche, non si placa l'aggressivita' della competizione economico-commerciale (non solo Cina) 'l'Europa deve svegliarsi urgentemente'. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha confermato la postura assertiva di fronte al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo nel corso di un confronto sulla politica di sicurezza e difesa. 'Stiamo vedendo la potenza e i pericoli di una crescente e inquietante lega di autoritari. La Corea del Nord sta consegnando ordini su ordini di munizioni alla Russia. E l'Iran sta fornendo droni d'attacco, e soprattutto anche la tecnologia che li supporta, per infliggere danni indicibili alle citta' e ai cittadini ucraini. La continua guerra a Gaza e la destabilizzazione su larga scala in Medio Oriente indicano un'era di insicurezza e conflitto nella regione e oltre. E stiamo anche assistendo al continuo aumento della concorrenza economica aggressiva e delle distorsioni, che porta con se' alcuni rischi molto reali per la sicurezza europea'. Per von der Leyen ' e' in gioco la nostra liberta' e la nostra prosperita'. E dobbiamo iniziare a comportarci di conseguenza'.

