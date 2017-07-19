Ue: von der Leyen annuncia nuova strategia sicurezza senza fornire dettagli

"La Groenlandia puo' contare su di noi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 15 gen - La Commissione presentera' una 'nuova strategia di sicurezza" entro fine giugno, quando terminera' la presidenza di Cipro.

Lo ha annunciato la presidente della Commissione von der Leyen nella conferenza stampa a Limassol (Cipro) parlando genericamente di 'un nuovo approccio europeo' non fornendo indicazioni sul contenuto della strategia: 'L'obiettivo e' raccogliere le conoscenze, attestare i cambiamenti geopolitici nel mondo e dare una risposta appropriata'. Sulle mire americane sulla Groenlandia, von der Leyen ha detto che questa 'puo' contare su di noi, politicamente, economicamente e finanziariamente, sulle questioni della sua sicurezza le discussioni sono prima di tutto una questione centrale per la Nato'. Precisando che la Ue 'ha un'ottima reputazione in Groenlandia per cui continuera' il nostro lavoro sulla sicurezza artica con i nostri alleati compresi gli Stati Uniti".

