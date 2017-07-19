Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ue: von der Leyen annuncia nuova strategia sicurezza senza fornire dettagli

            "La Groenlandia puo' contare su di noi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 15 gen - La Commissione presentera' una 'nuova strategia di sicurezza" entro fine giugno, quando terminera' la presidenza di Cipro.

            Lo ha annunciato la presidente della Commissione von der Leyen nella conferenza stampa a Limassol (Cipro) parlando genericamente di 'un nuovo approccio europeo' non fornendo indicazioni sul contenuto della strategia: 'L'obiettivo e' raccogliere le conoscenze, attestare i cambiamenti geopolitici nel mondo e dare una risposta appropriata'. Sulle mire americane sulla Groenlandia, von der Leyen ha detto che questa 'puo' contare su di noi, politicamente, economicamente e finanziariamente, sulle questioni della sua sicurezza le discussioni sono prima di tutto una questione centrale per la Nato'. Precisando che la Ue 'ha un'ottima reputazione in Groenlandia per cui continuera' il nostro lavoro sulla sicurezza artica con i nostri alleati compresi gli Stati Uniti".

            Aps.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 15-01-26 17:04:46 (0575)EURO 3 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.