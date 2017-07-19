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            Ue: Urso, con situazione M.O. valuti sospensione patto di stabilita'

            E altri interventi emergenziali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Verona, 12 apr - "Certamente e' opportuno valutare insieme la sospensione del patto di stabilita' ed altri interventi emergenziali a cui l'Europa non puo' sottrarsi".

            Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Vinitay 2026.

            "Il perdurare del blocco di Hormuz - ha aggiunto il ministro - non riguarda solo i prodotti energetici ma anche alcune materie prime fondamentali per i fertilizzanti e quindi per il settore agricolo, o per la microelettronica: il Qatar e' uno dei piu' grandi produttori al mondo di elio e noi importiamo l'elio soprattutto dal Qatar. Se questa situazione dovesse perdurare o estendersi all'intera area le conseguenze per l'economia globale sarebbero molto gravi".

            Col-ric.

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            (RADIOCOR) 12-04-26 11:54:34 (0196)EURO 3 NNNN

              


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