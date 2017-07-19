Ue: Orcel, troppe barriere e nazionalismi, serve volonta' politica di agire

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - In Europa 'tutte queste barriere e questo nazionalismo non dovrebbe esistere: noi siamo una delle banche piu' efficienti e profittevoli perche' tutti i nostri collaboratori hanno deciso di fare cio' che e' necessario fare e di aggirare le barriere'. Lo ha sottolineato Andrea Orcel, ceo di Unicredit, nel suo intervento al convegno del Fii Institute Europe. In Europa 'abbiamo bisogno di volonta' politica di agire', ha spiegato il manager aggiungendo che negli ultimi anni 'diversi trigger' come il Covid e come la guerra russo-ucraina hanno permesso di iniziare a collaborare.

fon.

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