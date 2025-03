Ue: Madrid rilancia 'coalizione di volonterosi' per prodotto risparmio europeo

Conversazione Carlos Cuerpo, ministro Economia della Spagna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 4 mar - Sulla scia della Francia, la Spagna rilancia una 'coalizione di volonterosi' per procedere concretamente verso l'unione del mercato dei capitali, il progetto considerato la leva fondamentale per attrarre capitali di investimento e, intanto, evitare che siano attratti dal mercato americano.

L'occasione sara' una riunione a Valencia il 13 marzo, promossa appunto dal governo spagnolo, cui parteciperanno diversi ministri finanziari europei. E' un progetto cui sono interessati - e parecchio - oltre alla Francia, che possono esserne considerati i 'padri' (l'idea era stata dell'allora ministro Bruno Le Maire), l'Italia e anche la Germania, almeno stando alle posizioni del governo attualmente in carica. La decisione di rilanciare l'iniziativa e' del ministro dell'Economia della Spagna, Carlos Cuerpo, che parlando con Il Sole 24 Ore Radiocor, conferma la volonta' di accelerare un processo che non puo' aspettare, nella sua visione, una decisione a 27 o a 20, cioe' a tutti i membri dell'area euro almeno.

'L'idea e' creare un laboratorio europeo per la competitivita' che si fondi sul concetto di 'coalizione di volenterosi', un nuovo strumento di 'governance' che consenta ai Paesi di testare iniziative di integrazione. L'Unione dei mercati dei capitali sara' la prima priorita'', dice Cuerpo, secondo il quale 'c'e' una finestra di opportunita' unica per adottare misure concrete verso l'integrazione dei mercati dei capitali europei dopo un decennio di lenti progressi.

L'incerto e volatile contesto globale ha instillato un senso di urgenza nella Ue per rafforzare il mercato unico e rafforzare la resilienza economica'.

Il 'laboratorio' dovrebbe definire un elenco di potenziali iniziative e un progetto dettagliato del primo progetto. 'Una delle iniziative sulla quale si registra il piu' ampio sostegno e' creare un prodotto di investimento e risparmio paneuropeo che mira a incanalare ingenti risparmi per finanziare le imprese e garantire ai cittadini europei pari accesso ai mercati dei capitali'.

Di un prodotto di risparmio europeo si parlava gia' diversi mesi fa, appunto per iniziativa francese, poi la crisi politica a Parigi (con due cambi di governo) e il ricorso alle elezioni in Germania, di fatto hanno bloccato il progetto. Sul quale, va detto, era emersa pure qualche resistenza. Per esempio il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe aveva indicato che l'obiettivo restava procedere con tutti i Paesi senza alcuna esclusione, ma nella sua posizione istituzionali non avrebbe potuto dire altrimenti. Per la sostanza, la definizione di un prodotto di risparmio comune tra diversi Paesi implica mezze o totali cambiamenti di approccio su questioni assai sensibili: sul piano giuridico, fiscale e della vigilanza finanziaria. Comunque, 'la coalizione di volonterosi - precisa Cuerpo - e' aperta alla partecipazione di qualsiasi Paese membro in qualsiasi fase con il coinvolgimento della Commissione europea'.

La ragione dell'urgenza e' di non lasciar cadere una tale prospettiva, basti ricordare che nell'Unione europea c'e' un accumulo di risparmio privato pari a circa 33 mila miliardi di euro e che ogni anno circa 300 miliardi 'volano' negli Stati Uniti a causa della frammentazione dei mercati finanziari della Ue. Invertire la rotta farebbe molto bene all'Europa, alle prese con esigenze di investimento enormi (dalle transizioni ecologica e digitale alle spese per difesa e sicurezza).

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 04-03-25 17:27:33 (0584)EURO 3 NNNN