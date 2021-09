Ue: Le Maire, Europa puo' essere terza superpotenza, serve volonta' politica

Creare modello europeo economico e di difesa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 set - Per l'Europa "serve un nuovo approccio geopolitico, dobbiamo diventare una delle superpotenze, con Cina e Stati Uniti, questa e' il mio credo politico e la mia convinzione". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze francese, Bruno Le Maire, durante una conferenza stampa nell'ambito del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Durante la crisi pandemica, ha spiegato il ministro, "abbiamo creato un modello europeo e abbiamo capito che puo' continuare a esistere. Sono stati definite misure usate da tutti i Paesi membri, abbiamo trovato strumenti nuovi, che rompevano con il passato, non dobbiamo dimenticarlo. Vogliamo dimenticare questi strumenti, capitalizzare su quello che e' stato fatto, o dimenticare tutto?". Secondo Le Maire, occorre dunque un "modello europeo, economico e per la difesa perche' non ci possiamo piu' affidare alla protezione degli Stati Uniti, questo e' ovvio a tutti, dobbiamo pensare alla nostra sicurezza". L'unico ostacolo affinche' questo si realizzi potra' essere la mancanza di volonta': "Ho una sola preoccupazione. La mancanza di determinazione politica, se ci sara' una decisionalita' in questo senso, ritengo che l'Europa diventera' uno dei player principali del 21esimo secolo", ha detto Le Maire, spiegando che "la lezione che dobbiamo trarre dalla crisi e' che non e' finito il ruolo della politica, puo' giocare ancora un ruolo importante. C'e' spazio per le decisioni politiche e questo puo' fare la differenza. L'Europa e' in migliore forma, ha qualcosa da dire al resto del mondo, e' solo una questione di volonta' politica".

Ars

