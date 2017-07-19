Ue: Kallas, proposto stop totale import gnl da Mosca entro gennaio 2027

Anticipo di un anno rispetto a indicazione originaria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Copenhagen, 19 set - Non e' stato pubblicato ancora il testo della proposta della Commissione per la 19a serie di sanzioni contro la Russia che dovro' essere approvata all'unanimita' dai Ventisette. Mentre la presidente von der Leyen ha annunciato che 'stiamo vietando le importazioni di gnl russo nei mercati europei. E' ora di chiudere il rubinetto', la rappresentante Ue per la politica estera e sicurezza Kallas ha indicato che la proposta comprende 'un divieto totale di importazione di gnl russo entro gennaio 2027'. Originariamente Bruxelles aveva indicato l'azzeramento dell'acquisto di gas, petrolio e materiali connessi alla produzione di energia nucleare da Mosca, a prescindere dagli sviluppi della guerra in Ucraina, entro il 2027. Quindi, la proposta odierna prevede un anticipo. Nella sua dichiarazione Kalla indica altresi' che 'qualsiasi fonte di reddito che consenta al Cremlino di continuare la sua aggressione e' un bersaglio: proponiamo un divieto totale di transazione per le banche e gli istituti finanziari russi, compresi quelli che operano in paesi terzi.

E di includere i grandi operatori economici coinvolti nell'elusione delle sanzioni, nella generazione di reddito e nel sostegno all'industria militare russa, nonche' al sistema russo delle carte di credito e al sistema di pagamenti rapidi'. La proposta di Bruxelles segue le pressioni di Trump per misure energetiche piu' dure verso Mosca.

