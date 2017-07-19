Ue: Global Gateway, 306 mld in 4 anni per partnership con il 'fronte' del Sud

Attrarre capitale privato con leva e garanzie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 ott - La Commissione europea ha indicato che la Ue (intesa come Commissione, Stati membri e istituzioni finanziarie per lo sviluppo) ha mobilitato oltre 306 miliardi di euro in quattro anni, raggiungendo l'obiettivo inizialmente previsto per il 2027.

E' emerso oggi al Global Gateway Forum, dove la presidente Ursula von der Leyen ha detto che e' probabile il superamento di 400 miliardi entro il 2027. Al Global Gateway Forum partecipano 12 capi di Stato e di governo e oltre 70 ministri provenienti da Africa, America Latina e Caraibi. Si tratta di una piattaforma 'per trasformare le idee in partnership di investimento e avvicinare i progetti alla loro realizzazione'. In sostanza e' il tentativo europeo di mettere in pista una strategia di 'soft power' per fronteggiare l'aggressivita' cinese in una miriade di Paesi, a cominciare dall'Africa: Pechino presta fondi a tassi superiori a quelli praticati dalle istituzioni finanziarie internazionali ai paesi che si trovano in emergenza economica e finanziaria vincolandoli ad accettare una costante e pervasiva influenza politica. Secondo alcuni calcoli, il 60% dei prestiti della Cina a tali paesi rischierebbe l'insolvenza. Dal 2013 gli investimenti cinesi nella Belt and Road Initiative (nuova via della seta) hanno raggiunto mille miliardi di dollari. Il Global Gateway europeo, rivolto sostanzialmente a quello che viene definito il Global South, sancisce il passaggio definitivo della strategia Ue a sostegno dello sviluppo basata sull'attrazione massima di capitali privati ai progetti in quei paesi garantiti in vario modo e a vari livelli dalla Ue, progetti nei quali l'industria europea e' impegnata come fornitore. Il modello scelto e' attrarre capitale privato con leva e garanzie da un lato, cooperazione stretta sui risultati dall'altro.

