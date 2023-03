Ue: Gentiloni, ok ritorno a regole bilancio (riformate) in 2024, ma riconoscendo sfide attuali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 8 mar - Nonostante la crescita economica contenuta quest'anno e le incertezze derivanti dalla guerra in Ucraina e sull'andamento dei prezzi globali, la Commissione europea ritiene che ci sono le condizioni per tornare alle regole di bilancio che per il 2024 saranno riformate. 'Crediamo sia giunto il momento di confermare la revoca della clausola (di sospensione) alla fine di quest'anno: l'economia europea si e' ripresa oltre il suo livello pre-pandemia e ora ha superato la fase acuta dello choc dei prezzi dell'energia.

L'incertezza rimane elevata, ma i rischi per la crescita sono ora ampiamente bilanciati', ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni alla conferenza stampa presentando gli orientamenti per le politiche di bilancio 2024. Gentiloni pero' ha precisato che 'non avrebbe senso tornare semplicemente ad applicare le norme esistenti come se nulla fosse accaduto. Dobbiamo riconoscere la nuova realta' post-pandemia e la realta' di una guerra in corso in Europa.

E, soprattutto, dobbiamo riflettere sul fatto che e' attualmente in fase di elaborazione un'importante revisione di tali norme'.

Aps

