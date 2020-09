Ue: Gentiloni, 'se Recovery fund sara' un successo potra' essere ripetuto'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - Il Recovery fund "se sara' un successo potra' essere ripetuto". Ne e' convinto il Commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni audito davanti alle Commissioni Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato. "Non spetta a me dirlo e so benissimo che per molti paesi si tratta di un'operazione 'una tantum' ma la storia della costruzione europea dice che le operazioni di successo possono essere ripetute". Secondo Gentiloni il Recovery fund potra' fregiarsi del titolo di operazione di successo non solo per la qualita' dei piani nazionali e del lavoro che andra' fatto a Bruxelles ma anche se consentira' di avere "risorse proprie incrementate, in modo che sia la Commissione che ha emesso il debito comune a rimborsarlo con risorse proprie".

