Ue: Conte, per competere bisogna rivedere regole concorrenza (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Napoli, 27 feb - "Ci dobbiamo rendere conto in Ue che competere in un mondo sempre piu' globalizzato e' possibile solo se si rivedono anche, per quanto di ragione, le regole sulla concorrenza: esse sono state elaborate anni fa, sono regole che guardano a un mercato unico ma in alcuni casi non sono utili nel mercato globale". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del vertice Italia-Francia.

fil-bab

(RADIOCOR) 27-02-20 19:48:27 (0688) 3 NNNN