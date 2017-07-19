Ue: Commissione replica a Usa, 'decisioni sull'Unione le prendiamo noi'

Cosi' portavoce dopo strategia sicurezza e polemiche multa X (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 dic - "Quando si parla delle decisioni che riguardano l'Unione Europea, queste vengono prese dall'Unione Europea per l'Unione Europea, comprese quelle relative alla nostra autonomia normativa, alla tutela della liberta' di parola e all'ordine internazionale basato sulle regole". Cosi' un portavoce della Commissione Ue in replica al documento sulla strategia di sicurezza nazionale Usa rilasciato ieri dalla Casa Bianca e alle critiche arrivate dagli Stati Uniti per la sanzione da 120 milioni di euro nei confronti della piattaforma social X per le violazioni al Digital Services Act.

La Commissione Ue, ha detto il portavoce, accoglie "con favore" la priorita' a mettere fine alla guerra tra Ucraina e Russia indicata nel documento della Casa Bianca e "prende atto" dell'attenzione che la strategia dedica agli sviluppi dell'emisfero occidentale. Bruxelles concorda con l'affermazione che "l'Europa rimane strategicamente e culturalmente vitale per gli Stati Uniti" e che "il commercio transatlantico rimane uno dei pilastri dell'economia globale e della prosperita' americana".

