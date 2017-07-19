Transizione 5.0: Orsini, senza soluzione viene meno fiducia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 nov - "Domani abbiamo un incontro importante sul tema di Transizione 5.0 col ministro Giorgetti, il ministro Foti e il ministro Urso. Ci aspettiamo che non resti indietro nessuno, perche' senno' il vero problema e' che viene a mancare la fiducia tra industria e istituzioni".

Cosi' il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine dell'Assemblea di Confindustria Veneto Est attualmente in corso al Centro Congressi della Fiera di Padova.

"Ci aspettiamo che si trovi una soluzione - ha aggiunto Orsini. Ormai sono due anni che noi diciamo che serve la continuita' degli investimenti, che serve un piano industriale per il Paese e cosi' via: e invece, alla fine, stoppiamo prima gli investimenti. Credo proprio che a questa cosa si debba porre rimedio".

