Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Tod's: Della Valle, caporalato non riguarda nostro mondo, e' una stupidaggine

            Magistrati gente in gamba, ho grande fiducia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Capri, 11 ott - 'Quello che ribadisco e' che non possiamo trattare con leggerezza temi che riguardano la dignita' e la reputazione delle aziende, e non possiamo pensare che sia indolore qualsiasi cosa si dica, che si possa additare, nel mio caso a livello mondiale. Il mio invito e' ragionare e riflettere: abbiamo bisogno di una normativa che pur controllando qualsiasi cosa capisca come e' questo mondo. Dire che c'e' del caporalato in mondi come i nostri e' una grossa stupidaggine. Venite a vedere le nostre aziende, organizziamo delle visite, guardate le aziende. Le nostre aziende non sfruttano nessuno, il caporalato riguarda altri mondi non noi, e' offensivo'. Lo ha detto Diego Della Valle, presidente di Tod's, in occasione del 40esimo convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria di Capri, parlando della richiesta di amministrazione giudiziaria da parte della procura di Milano. 'Io conosco tanti magistrati, gente in gamba, anche loro devono fare in modo che non scappino sulle fasce laterali dei ragazzi che si credono padroni del mondo.

            Io ho grande fiducia nella magistratura, e se qualcuno a volte esagera lo fa in buona fede. Le aziende sono fatte di persone perbene che vengono dal mondo del lavoro. Siamo italiani veri, ma dobbiamo congiungere i controlli ferrei, che sono indispensabili, con il rispetto della storia delle aziende', ha aggiunto Della Valle.

            Fla-

            (RADIOCOR) 11-10-25 10:59:54 (0193) 3 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.