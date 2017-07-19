Tod's: Della Valle, caporalato non riguarda nostro mondo, e' una stupidaggine

Magistrati gente in gamba, ho grande fiducia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Capri, 11 ott - 'Quello che ribadisco e' che non possiamo trattare con leggerezza temi che riguardano la dignita' e la reputazione delle aziende, e non possiamo pensare che sia indolore qualsiasi cosa si dica, che si possa additare, nel mio caso a livello mondiale. Il mio invito e' ragionare e riflettere: abbiamo bisogno di una normativa che pur controllando qualsiasi cosa capisca come e' questo mondo. Dire che c'e' del caporalato in mondi come i nostri e' una grossa stupidaggine. Venite a vedere le nostre aziende, organizziamo delle visite, guardate le aziende. Le nostre aziende non sfruttano nessuno, il caporalato riguarda altri mondi non noi, e' offensivo'. Lo ha detto Diego Della Valle, presidente di Tod's, in occasione del 40esimo convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria di Capri, parlando della richiesta di amministrazione giudiziaria da parte della procura di Milano. 'Io conosco tanti magistrati, gente in gamba, anche loro devono fare in modo che non scappino sulle fasce laterali dei ragazzi che si credono padroni del mondo.

Io ho grande fiducia nella magistratura, e se qualcuno a volte esagera lo fa in buona fede. Le aziende sono fatte di persone perbene che vengono dal mondo del lavoro. Siamo italiani veri, ma dobbiamo congiungere i controlli ferrei, che sono indispensabili, con il rispetto della storia delle aziende', ha aggiunto Della Valle.

