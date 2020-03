Tirrenia: Mise e Mit, trasporti per le isole sono garantiti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mar - Il ministero dello Sviluppo economico e quello dei Trasporti garantiscono che "in questa fase critica per il Paese, in emergenza Covid-19" saranno comunque garantiti i trasporti per le isole dopo il sequestro conservativo sui conti correnti di Tirrenia Cin. Mise e Mit precisano inoltre che la decisione del sequestro "e' stata assunta dall'organo commissariale in autonomia e indipendenza di giudizio, sulla scorta di un parere favorevole reso da parte del Comitato di Sorveglianza, organo che - come noto - tutela le ragioni e la posizione del ceto creditorio, nonche' a valle di alcuni recenti provvedimenti giurisdizionali"

I due dicasteri, inoltre, convocheranno urgentemente il collegio commissariale e Tirrenia Cin, in maniera tale che possano essere adeguatamente contemperati, e se possibile tutelati, tutti gli interessi in gioco. Il Mit precisa, infine, che in questa fase critica per il Paese "attraverso l'operativita' di altri armatori non ci saranno problemi di trasferimento delle merci, in particolare alimentari e farmaceutiche, e di collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole minori e che, in caso di particolari necessita' o imprevisti, si attuera' un piano straordinario per tutti i collegamenti.

Com-Sim

