Tim: ok soci a conti, buyback da 400mln, raggruppamento azioni ordinarie -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - L'assemblea ha anche approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e il piano di incentivazione azionaria di lungo termine denominato "Piano LTI di Performance Shares 2026-2028" finalizzato a rafforzare l'allineamento tra gli interessi del management e quelli degli azionisti, promuovendo la creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, con il 95,81% dei voti favorevoli, il 4,08% di voti contrari, e lo 0,10% di astenuti.

I soci hanno deliberato, sulla base della raccomandazione del Collegio Sindacale, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2028-2036 a PwC e la determinazione del relativo compenso (con il 98,46% dei voti favorevoli, l'1,05% di voti contrari, e lo 0,49% di astenuti); In sede straordinaria l'assemblea, oltre al raggrummento delle azioni, ha approvato l'esclusione dell'obbligo di successiva reintegrazione del vincolo di sospensione d'imposta per gli utilizzi della riserva legale a copertura della perdita 2025, fermo restando l'obbligo di reintegro della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, come previsto dal codice civile (con il 99,49% dei voti favorevoli, contrari 0,00% e astenuti 0,51%); I soci hanno infine autorizzato l'annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, con corrispondente incremento della parita' contabile implicita delle azioni non oggetto di annullamento, fino a un massimo di 700.000.000 di azioni ordinarie (da intendersi ridotte, a esito del raggruppamento, a massime 70.000.000 di azioni ordinarie), che potranno essere acquistate, e che non siano utilizzate a servizio degli impegni derivanti dai piani di remunerazione, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale (con il 99,80% dei voti favorevoli, contrari 0,20% e astenuti 0,00%).

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