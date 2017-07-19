Tim: Giorgetti, ora con Poste altro respiro, fatta politica economica intelligente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 set - "Con l'operazione lanciata da Poste" Tim ora "ha un altro respiro" e c'e' una "visione che e' fondamentale per lo sviluppo dell'economia".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'evento della Lega "A tua difesa" a proposito dell'offerta presentata da Poste Italiane per acquisire Tim.

'In questi quattro anni il Governo ha messo in sicurezza, non soltanto salvato, ma anche dato una prospettiva a situazioni che da tanto tempo si erano incancrenite - ha detto - Anche la vicenda di Tim che ha preso un altro respiro e che ora l'operazione che e' stata lanciata, a mio giudizio, immagina e da' una visione che e' fondamentale per la sviluppo dell'economia. C'e' chi dice che non abbiamo fatto politica economica, invece l'abbiamo fatta con una visione intelligente".

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