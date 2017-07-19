Tesla: conti IV trim. sopra attese, ma primo calo fatturato annuo (-3%) della sua storia

Sceso a 94,8 mld$ da 97,7 mld in 2024. Titolo +2,7% in after (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 29 gen - Tesla ha riportato risultati del quarto trimestre migliori del previsto, ma il fatturato annuo e' sceso del 3%, primo calo nella storia dell'azienda. Registrato un utile rettificato per azione di 50 centesimi, contro i 45 centesimi delle attese, su ricavi di 24,90 miliardi di dollari, contro i 24,79 miliardi del consensus. Le vendite di auto sono state stagnanti negli ultimi trimestri per Tesla, a causa dell'agguerrita concorrenza in diverse parti del mondo, in particolare da parte di Byd in Cina. Il fatturato del quarto trimestre e' sceso del 3% rispetto ai 25,7 miliardi di dollari dell'anno precedente, con il segmento auto in calo dell'11%. Il fatturato dell'intero anno e' sceso a 94,8 miliardi di dollari, rispetto ai 97,7 miliardi di dollari del 2024. Tesla ha registrato un calo del 16% nelle consegne di veicoli nel quarto trimestre e dell'8,6% per l'intero anno.

Mentre il core business di Tesla e' in difficolta', il Ceo Elon Musk ha cercato di concentrare l'attenzione degli investitori altrove. In particolare, ha promosso la nascente attivita' di robotaxi dell'azienda e i suoi robot umanoidi Optimus, che devono ancora arrivare sul mercato. L'utile netto del trimestre e' crollato del 61%, passando da 2,1 miliardi di dollari, o 60 centesimi per azione, a 840 milioni di dollari, 24 centesimi per azione, mentre le spese operative sono aumentate del 39%. Nell'after-hours, il titolo di Tesla guadagnava il 2,7%, subito dopo la pubblicazione della trimestrale.

AAA-Pca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 29-01-26 08:11:24 (0121) 3 NNNN