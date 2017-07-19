Tenaris: in I trim attesi ricavi e margini vicini a livelli attuali (RCO)

Prezzi tubi perforazione (Octg) reagiranno a dazi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 feb - Tenaris, per il primo trimestre, prevede che 'le vendite e i margini restino vicini ai livelli attuali'. Lo ha fatto sapere il produttore e fornitore a livello globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, che ha pubblicato i conti del quarto trimestre e dell'intero 2025.

Nel quarto trimestre i ricavi si sono attestati a 2,995 miliardi di dollari (+5% su base annuale, +1% su base trimestrale) e l'Ebitda a 717 milioni (-1% sy base annuale e -5% rispetto ai tre mesi precedenti), con un margine del 23,9% (contro il 25,5% dello stesso periodo 2024). Per il primo trimestre il consensus attende ricavi per 2,97 miliardi e un Ebitda di 668 milioni.

Tornando all'outlook, in generale Tenaris segnala che 'sebbene i prezzi del petrolio e del gas rimangano volatili a causa del contrasto tra l'eccesso di offerta a breve termine e le preoccupazioni geopolitiche, le societa' petrolifere e del gas guardano a prospettive di domanda resilienti nel lungo termine e alla necessita' di sostituire il calo della produzione, mentre portano avanti i loro piani di investimento'. L'attivita' di trivellazione negli Stati Uniti e in Canada 'dovrebbe rimanere vicina ai livelli attuali dopo il modesto calo registrato nella seconda meta' del 2025', sottolinea Tenaris, secondo cui 'nel resto del mondo, non sono previsti cambiamenti significativi rispetto agli attuali livelli di attivita' nel breve termine'.

Negli Stati Uniti, nonostante l'aumento dei dazi sui prodotti siderurgici importati, 'i prezzi degli Octg (oil country tubular goods, i tubi usati nel settore petrolifero e del gas per la perforazione) rimangono sostanzialmente invariati rispetto al livello precedente all'applicazione dei dazi. Prevediamo che alla fine, con il tempo, reagiranno ai dazi sulle importazioni e all'aumento dei costi delle materie prime per i produttori nazionali'.

